 Palermo, distrutta la panchina dedicata a Don Pino Puglisi
Palermo, distrutta la panchina dedicata a Don Pino Puglisi

Interviene il presidente del Centro, Maurizio Artale
IL CASO
di
PALERMO – Spaccata in due una delle panchine di marmo installate a Palermo, nel quartiere Brancaccio, per ricordare don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia 32 anni fa.

Palermo, distrutta la panchina dedicata a Don Pino

“L’atto vandalico – dice Maurizio Artale, presidente del Centro che porta il nome del religioso – si consuma in un clima di forte tensione e repressione della criminalità organizzata nel quartiere e a soli due giorni dal maxi-blitz che ha portato in carcere 50 persone, ritenute responsabili della gestione delle piazze di spaccio attive anche a Brancaccio”.

“Inoltre, solo una settimana fa, i carabinieri – aggiunge – avevano effettuato un’azione di controllo proprio nella piazzetta, sequestrando 5 tra auto e bici elettriche, elevando 20 multe e identificando 62 persone e 29 veicoli”.

