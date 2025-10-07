Palermo, divelta la targa intitolata a Lia Pipitone ripristinata di recente

Era stata riparata due settimane fa

PALERMO – Divelta e sradicata dal luogo dell’affissione la targa intitolata a Lia Pipitone a cui è dedicato uno dei due alberelli nella piazza di via Ammiraglio Rizzo, angolo via Fileti, a Palermo. La targa era stata ripristinata il 23 settembre in occasione di “Colori in piazza”, in occasione del 42° anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone e nel ricordo di Rosanna Lisa Siciliano, anche lei vittima di femminicidio a Palermo. A denunciare quanto accaduto sono l’associazione Millecolori Aps Ets e l’Ottava circoscrizione del Comune di Palermo.

“Non ci scoraggia l’ennesimo episodio di vandalismo – dice Adriana Argento, responsabile della Millecolori e del Centro antiviolenza Lia Pipitone –, anzi, rafforza la nostra determinazione a proseguire nel nostro lavoro al fianco dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini onesti e perbene.” “Non ci arrendiamo di fronte a questo episodio – afferma Marcello Longo, presidente dell’Ottava circoscrizione -, e all’infinito ripristineremo questa targa”.