Palermo, genitori e figli: accordo di divorzio con negoziazione assistita

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia

È uno dei primi casi registrati a Palermo dall’entrata in vigore della riforma Cartabia. Dopo diversi anni dalla separazione giudiziale, due ex coniugi hanno sottoscritto un accordo di divorzio che contiene pure la dichiarazione dei figli maggiorenni di essere economicamente autosufficienti.

L’accordo è stato autorizzato dalla Procura di Palermo ed annotato nei registri dello stato civile del Comune. Il padre verserà l’assegno di mantenimento al solo figlio minorenne. Non sarà più dovuto invece agli atri due che hanno rispettivamente 24 e 21 anni. Il limite di età è fissato a 27 anni, ma ci sono casi in cui si va molto oltre.

L’avvocato Maria Antonietta Catania di “Mac servizi legali” ha proposto ad uno dei due ex coniugi lo strumento della negoziazione assistita prevista dalla riforma Cartabia. “La vicenda dimostra l’efficacia concreta e l’efficienza in termini di celerità e di opportunità – spiega il legale -, portando il nucleo familiare coinvolto ad una maggiore soddisfazione e al risparmio non solo economico, ma anche di tempo e risorse per il sistema giudiziario”.

Ci si siede tutti attorno allo stesso tavolo, in tempi brevi e senza ricorrere al giudizio civile, per favorire tutte le soluzioni alternative ad una causa. Non è facile, ma neppure impossibile.