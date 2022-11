Palermo, domani il popolo del Reddito di cittadinanza scende in piazza

Se la riforma andrà in porto, oltre 650mila persone potrebbero perdere il sussidio

PALERMO – I percettori del Reddito di cittadinanza scenderanno in piazza, domani, a Palermo, per protestare contro l’intento del governo di togliere il sussidio a tutti i beneficiari in grado di lavorare. Il concentramento è previsto alle 9 in piazza Marina e il corteo sfilerà fino a piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione siciliana.

La polizia municipale di Palermo ha avvertito la cittadinanza dei problemi di traffico che potrebbero verificarsi nell’area interessata alla protesta.

Secondo i dati dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, il 72% dei beneficiari del Rdc non ha occupazione, ma è tenuto alla sottoscrizione del patto per il lavoro. Solo il 9% risulta esonerato, escluso o rinviato ai servizi sociali.

Se la riforma andrà in porto, oltre 650mila persone potrebbero perdere il sussidio.

A Palermo i percettori sono circa 60 mila e in Sicilia quasi 230 mila. La richiesta dei manifestanti è che venga data garanzia lavorativa per coloro che perderanno il sussidio o che, in alternativa, il Reddito rimanga tale in attesa che tutti i percettori vengano collocati. Alla manifestazione aderiscono anche gli studenti universitari.

“Chiederemo alla Regione – dice uno degli organizzatori, Tony Guarino – o di avere lavori immediati, tramite cooperative sociali che possano dare servizi a Palermo, oppure di salvaguardare e integrare il reddito. Chiediamo il supporto di tutti i palermitani per sostenere questa battaglia”.