Palermo, domani l’evento “Sport strumento di rigenerazione della città”

"Serve mettere da parte i protagonismi ed ascoltare le istanze di chi il mondo dello sport lo rappresenta, di chi ci lavora"

PALERMO – Domenica 27 febbraio alle 20 si tiene alle Terrazze del Sole ai Quattro Canti (corso Vittorio Emanuele, 291) a Palermo l’incontro “Sport strumento di rigenerazione della città”, aperto a tutta la cittadinanza, agli addetti ai lavori, agli esperti e alle istituzioni ed enti.

Accessibilità, inclusione, spazi urbani, cooperazione pubblico-privato. Il rilancio del settore è il tema dal quale partire per avanzare proposte e idee per il rilancio del territorio: un tema cui si legano la questione giovanile, imprenditoriale, sociale, educativa e meridionale.Il settore sportivo è gravato da diverse criticità: la riforma dello sport ancora non attuata, troppi impianti chiusi o non utilizzati al meglio, l’onerosità delle trasferte, il caro bollette che pesa anche sulle società sportive.

Ma anche la necessità di rivedere il sistema di un adeguato sostegno economico alle società che deve essere garantito dal bilancio regionale e nazionale. Occorre infatti garantire alle società sportive e ai club di proseguire alla pari nelle loro attività, garantendo di riflesso la continuità dell’impatto educativo e valoriale che proprio nella pratica sportiva trova diffusione.Sul tavolo anche la proposta di inserire il diritto allo sport in Costituzione.

Sul tavolo del confronto anche il tema della onerosità delle trasferte che lascia ai margini dei massimi campionati le squadre del Sud: una delle diverse conseguenze della perifericità e della diseguaglianza tra territori.

La formula scelta è quella dell’Agora: una modalità di confronto e ascolto che nasce per aprire le fila dello spazio politico a elettrici, elettori, associazioni, altri spazi politici e istituzioni nell’ottica di uno scambio reale e paritario su diversi temi.

L’IMPORTANZA DELLO SPORT

“Lo sport deve essere il motore di rigenerazione dei territori, accessibile, inclusivo e aggregante. Ma deve anche essere motore di sviluppo economico. Le criticità, anche in città, sono tante ed evidenti a tutti. Per queste ragioni serve mettere da parte i protagonismi ed ascoltare le istanze di chi il mondo dello sport lo rappresenta, di chi ci lavora. E costruire insieme le proposte da portare avanti per rilanciare il settore dando opportunità anche a nuova occupazione giovanile e femminile” così Cleo Li Calzi presentando la giornata. Interverranno insieme a tantissimi rappresentanti del mondo dello sport che hanno già confermato la presenza, Mauro Berruto dirigente sportivo di lungo corso ed ex CT della nazionale di pallavolo e responsabile Sport del PD, Laura Santoro ordinario di Diritto dello Sport all’Università di Palermo e Paolo Petralia assessore allo Sport del Comune di Palermo.