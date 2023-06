Palermo, domani l’inaugurazione della ruota panoramica a Mondello

L'attrazione resterà sul lungo mare fino al 24 settembre

4' DI LETTURA

PALERMO – Sabato 1° luglio alle ore 11 sul lungomare di Mondello inaugura la Grand Roue 32, la più grande ruota panoramica mai montata in zona. Alta 32 metri e allestita da Hsc Events, l’attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri.

L’attrazione, che resta a Mondello per tutta l’estate, fino a domenica 24 settembre 2023, per il primo weekend sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 16 all’1 di notte. Maggiori informazioni sugli orari di apertura e sulle iniziative verranno comunicate a seguito dell’inaugurazione.

La Grand Roue 32 è costruita con tecnologia all’avanguardia ed è illuminata con luci vivaci, il che la rende un’attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte.

Tamajo: “Volano per l’immagine del quartiere”

“L’inaugurazione della ruota panoramica di Mondello, sarà uno dei volani per l’immagine del quartiere balneare e allo stesso tempo sarà da supporto allo sviluppo imprenditoriale e turistico del capoluogo siciliano – dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive -. Servizi come questa struttura, possono influire positivamente su molti altri settori dell’economia, intrecciandosi con tutto il resto del terziario commerciale, e agire come stimolo al miglioramento o alla creazione di servizi simili. In termini concreti, siamo consapevoli che agire per rafforzare il turismo significa muoversi per rilanciare una parte significativa dell’economia locale, innescando dinamiche virtuose sia in termini di crescita produttiva che di miglioramento infrastrutturale. Nello specifico, lo sviluppo del turismo deve essere tale da introdurre stimoli di vivacizzazione delle dinamiche sociali ed economiche della nostra stupenda città”.

Forzinetti: “Attrazione importante sperimentata in altre città”

“Possiamo annunciare con orgoglio che Mondello quest’estate avrà la ruota panoramica – afferma l’assessore comunale alle attività produttive Giuliano Forzinetti – Un’attrazione importante, già sperimentata in altre grandi città, come Vienna, Las Vegas e Londra, con una ricaduta economica importante per il territorio. Una scelta coraggiosa da parte nostra, che si inserisce nella strategia delle grandi attrazioni e dei grandi eventi che devono essere protagonisti dello sviluppo economico della nostra città. Siamo sicuri che la borgata marinara di Mondello potrà avere grandi benefici da questa attrazione, che speriamo di poter ripetere in altre zone della città, come ad esempio la costa sud”.

Zacco: “Grossa occasione per il rilancio turistico”

“Una grossa occasione per il rilancio turistico della borgata marinara che mira a diventare uno stimolo per attrarre eventi e nuovi investitori – conferma Ottavio Zacco, presidente della commissione consiliare attività produttive – Un’attrazione in grado di arricchire ulteriormente l’offerta turistica della nostra città che sta vivendo un periodo di grande attenzione mediatica. La ruota panoramica installata nel litorale di Mondello, renderà possibile ammirare sia la borgata marinara liberty che il golfo di Palermo da una nuova prospettiva, Mondello è una delle mete più apprezzate dai turisti che visitano la nostra città. Ringrazio la Hsc Events per aver scelto Mondello e per aver donato un giro sulla ruota panoramica ai bambini ospiti delle case famiglie della città”.

Bonanno: “Attrazioni così devono diventare la normalità per Palermo”

“Esprimo soddisfazione e condivisione per la scelta di dare spazio a Mondello ad una ruota panoramica, che diventerà certamente attrazione ambita che garantirà un’importante ricaduta economica e turistica sul territorio di Mondello – ha dichiarato Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al Comune di Palermo -. Attrazioni come questa devono diventare la normalità in una città turistica come la nostra, che deve ripartire anche dai grandi eventi che possono diventare volano importante di sviluppo e crescita economica per tutta la città. Un plauso al Sindaco e all’Assessore Forzinetti per aver portato avanti una scelta coraggiosa da ripetere anche in altre zone della città.”

Muratore: “Commercianti felici di questa attrazione”

Aggiunge Paolo Muratore, presidente dell’associazione Mondello Young commercianti di Mondello: “I commercianti sono felici di ospitare una attrazione di qualità quale è la grande ruota panoramica. Vi aspettiamo in tanti a Mondello”.

Claudi: “Attrazione che sarà apprezzata”

“Siamo felici di offrire al bellissimo territorio di Mondello una nuova attrazione moderna e tecnologica – dichiara Riccardo Claudi di Hsc Events, proprietario della struttura – che siamo certi sarà apprezzata dai cittadini e dai turisti. La Grand Roue 32 è stata costruita con la massima cura per garantire la massima sicurezza e comfort ai nostri passeggeri, e valorizzerà ulteriormente l’offerta turistica di Palermo facendo apprezzare da una prospettiva suggestiva gli splendidi scorci della città e della costa”.