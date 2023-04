Palermo, domani sera corteo in centro: possibili disagi alla circolazione

La manifestazione partirà da piazza Sant Anna e terminerà in piazza Vittorio Emanuele Orlando

1' DI LETTURA

PALERMO – La Polizia Municipale di Palermo informa la cittadinanza che domani, 22 aprile 2023, a partire dalle ore 20.00 circa, in città potranno verificarsi possibili rallentamenti al traffico e disagi alla circolazione legati allo svolgimento di un corteo pubblico.

“I manifestanti – scrivono in una nota del Comando di Polizia Municipale – si muoveranno da piazza S. Anna, percorreranno via Roma, in direzione via Cavour. Da qui si immetteranno in via Pignatelli Aragona, la percorreranno fino a piazza S. Francesco Di Paola, per svoltare, poi, a sinistra alla volta di via Villa Filippina, proseguendo su via Salesio Balsano. Giunti nell’area urbana creata dall’intersezione tra le vie G.B. Pagano, Volturno e p.zza V.E. Orlando, qui stazioneranno“.