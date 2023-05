Palermo, domenica la StraPalermo e Strapapà: cambia la viabilità

Torna la corsa ludico motoria. Previsto lo stop alle automobili

PALERMO – Domenica 14 maggio torna l’appuntamento con la “StraPalermo-Strapapà”, festa che coinvolgerà genitori e figli, che correranno lungo le vie del capoluogo.

Per permettere il regolare svolgimento sarà necessario rivoluzionare il traffico per qualche ora, così come disposto dall’ufficio mobilità del comune.

Le strade chiuse per consentire il passaggio della StraPalermo

Lo stop alle auto scatterà domenica alle 8. Il divieto di transito è stato disposto per queste vie: via della Libertà: chiusura carreggiata centrale del tratto compreso tra le piazze Francesco Crispi-Mordini sino a via Turati/piazza Castelnuovo e corsia laterale direzione piazza Crispi del tratto compreso tra via Manin e piazza Crispi con i mezzi che avranno l’obbligo di svolta a destra per via Manin. Sempre su via della Libertà sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia di entrambe le corsie laterali dalle ore 5 e fino a cessata esigenza; piazza Francesco Crispi: chiusura al transito veicolare di metà carreggiata, del tratto compreso piazza Crispi-via della Libertà direzione Piazza Mordini consentendo l’attraversamento e chiusura dell’intera carreggiata del tratto compreso tra via Libertà e via Simone Corleo; piazza Mordini: i mezzi provenienti da via La Farina avranno l’obbligo di svolta a destra per la corsia laterale di via della Libertà; via Isidoro La Lumia: nel tratto compreso tra la via Emerico Amari e la via Turati, istituzione della zona rimozione coatta con chiusura al transito veicolare; via Turati: nel tratto compreso tra via La Lumia (esclusa) e via della Libertà chiusura al transito veicolare della semi carreggiata lato teatro Politeama, i mezzi provenienti da piazza Sturzo potranno proseguire dritto direzione via Dante o svoltare a destra nella corsia laterale direzione piazza Crispi; via Dante: i mezzi provenienti da via Dante all’intersezione con piazza Castelnuovo avranno l’obbligo di svolta a sinistra per via XX Settembre.

Le strade chiuse per consentire il passaggio della StraPapà

Nella seconda fase, per consentire lo svolgimento della Strapapà, passeggiata ludico motoria di circa 3km, sono previsti l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati dalle ore 6 fino a cessata esigenza e la chiusura ad auto e moto, al passaggio dei partecipanti alla manifestazione, dalle 10 fino a cessata esigenza del seguente percorso: piazza Castelnuovo (da dove è prevista la partenza), via Ruggero Settimo, via Cavour tratto compreso tra via Ruggero Settimo e via Roma, via Roma tratto compreso tra via Cavour (escluso il lato mare) e piazza Sturzo, piazza Sturzo, via Giuseppe Puglisi Bertolino, piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via delle Croci, piazza Crispi, via Libertà e piazza Castelnuovo (dove è previsto l’arrivo).

Prevista, inoltre, la chiusura alle auto in piazza Verdi, nel tratto compreso tra via Pignatelli Aragona (esclusa) e via Cavour. I mezzi provenienti dalla via Volturno saranno dirottati nella via Pignatelli Aragona.

Cambia il percorso degli autobus

Per il passaggio della manifestazione sarà variato anche il percorso di alcune linee di autobus, in particolare sono: la linea 101, 102, 104, 106, 124, 134, 704, 731, 806 e 812.