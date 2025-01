Palermo, due donne investite da un’auto: una è in gravi condizioni

E' in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia

VIA BADIA

PALERMO – E’ ricoverata in condizioni gravissime una donna che è stata investita da un’auto in via Badia, nella zona di viale Michelangelo. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio, quando il forte maltempo ha colpito il capoluogo siciliano. D.P.F, 76 anni, stava attraversando insieme a un’altra donna di 71 anni, erano appena uscite da una traversa.

Travolte da una Volkswagen

All’altezza del civico 133/A, entrambe sono state travolte da una Volkswagen. L’impatto si è rivelato violentissimo, ma ad avere la peggio è stata la donna più anziana, che dopo essere finita sull’asfalto ha riportato diverse fratture e un pesante trauma cranico.

Trasportate a Villa Sofia e all’Ingrassia

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la 76enne all’ospedale Villa Sofia con codice rosso. E’ stata ricoverata ed è in prognosi riservata. La 71enne si trova invece all’Ingrassia, ma le sue condizioni sono meno gravi.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ennesimo scontro in città, in cui sono coinvolti dei pedoni.

Il bimbo investito in via Roma

Soltanto cinque giorni fa anche un bambino è rimasto ferito dopo essere stato travolto in pieno centro. E’ successo in via Roma, dove il piccolo stava attraversando insieme alla madre. Il bimbo ha inizialmente perso conoscenza e di è temuto il peggio, ma dopo l’intervento dei sanitari le sue condizioni sono migliorate e i medici hanno accertato solo lievi ferite.