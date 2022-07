Palermo, partenza per Manchester dopo la sfida al Pisa

Il club lavora ad una amichevole per il 7 agosto in caso di mancato passaggio del turno in Coppa Italia

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo da ieri è in ritiro per preparare la prossima stagione, con l’esordio fissato il 31 luglio in Coppa Italia contro la Reggiana. Il club di viale del Fante intanto lavora alle amichevoli e domenica sarà chiamato ad affrontare il Marineo, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, ma non sarà la sola.

Un’altra amichevole sarà il 21 luglio contro il Pisa a Rovetta, con la gara che sarà disputata al Campo Sportivo Comunale Marinoni e subito dopo la sfida contro la squadra toscana il Palermo potrebbe non tornare in Sicilia. La dirigenza, infatti, sta lavorando per far disputare qualche giorno di allenamento a Manchester al centro sportivo del Manchester City, con una gara amichevole contro una squadra del gruppo City, tranne la squadra inglese che sarà impegnata in una tournée americana.

Il ritorno in città, se tutto dovesse andare per il verso giusto, sarebbe a ridosso del match di Coppa Italia, che il Palermo spera di superare per poi affrontare il Torino il 7 agosto, ma la dirigenza si è già tutelata e ha già chiesto e ottenuto la disponibilità da parte di un club di Eccellenza per una eventuale amichevole. Questo servirebbe per mettere minuti sulle gambe per arrivare pronti all’esordio in campionato che è in programma il 13 agosto, ma non si sa ancora se sarà tra le mura amiche del Barbera o in trasferta, per saperlo bisognerà aspettare il 15 luglio, quando si terrà il sorteggio dell’intero calendario del campionato di Serie B.