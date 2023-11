Palermo, doppio cambio in giunta: nella Lega Anello al posto di Figuccia

Lunedì il giuramento anche del forzista Pietro Alongi

PALERMO – Non uno, ma due cambi. La giunta comunale di Palermo, guidata da Roberto Lagalla, si prepara a cambiare da lunedì prossimo un paio di assessori: al già annunciato Pietro Alongi, che per Forza Italia prende il posto dell’ex azzurro Andrea Mineo, adesso si aggiunge Alessandro Anello che subentra a Sabrina Figuccia in quota Lega.

Anello al posto di Figuccia

Una staffetta, quella tra i due esponenti del Carroccio, di cui si parlava da settimane e che è rimasta in bilico fino all’ultimo, dal momento che il cambio è stato tutt’altro che sereno. A spingere per l’ingresso di Anello è stata la segretaria regionale Annalisa Tardino, in corso per la rielezione a Bruxelles e che incarna l’anima del partito che ha spinto per l’accordo con gli autonomisti di Raffaele Lombardo alle prossime Europee; per la permanenza di Figuccia si era invece schierata l’ala che fa capo a Luca Sammartino.

Alla fine l’accordo è arrivato grazie a una mediazione nazionale: Anello entrerà in giunta con la delega allo Sport, la stessa ricoperta durante la sindacatura di Diego Cammarata, mentre Sabrina Figuccia, sorella del deputato regionale Vincenzo, sarà capogruppo in consiglio comunale oltre che segretario provinciale del Carroccio e riceverà un incarico al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a fianco del sottosegretario leghista Claudio Durigon.

La nota della Lega

“Sabrina Figuccia sarà la nuova responsabile provinciale della Lega a Palermo, alla luce delle sue capacità, dell’ottimo lavoro svolto nella duplice veste di assessore e consigliere comunale e del radicamento sul territorio – annuncia Annalisa Tardino -. Sabrina Figuccia sarà inoltre chiamata a svolgere un importante ruolo dal Vice Ministro al Lavoro Claudio Durigon sulle tematiche inerenti le politiche sociali e del lavoro.

Per raccogliere il suo testimone nella giunta Lagalla, la Lega proporrà Alessandro Anello, anch’esso membro del consiglio comunale di Palermo. In questo quadro di rinnovamento del partito di Salvini, vanno i ringraziamenti per il grande lavoro svolto al responsabile provinciale uscente di Palermo Francesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa Sclafani. A Sabrina, Alessandro e Francesco, come a tutti i militanti e i dirigenti di Palermo, va l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la grande famiglia della Lega”.

Figuccia: “Grazie per gli incarichi”

“Ringrazio il partito per avermi conferito questi prestigiosi incarichi”. Ad affermarlo Sabrina Figuccia che prosegue: “Ho deciso di accettare per crescere in un partito nazionale che sta dimostrando un grande impegno anche sul nostro territorio. Sono grata in particolare al segretario regionale Annalisa Tardino per l’incarico di segretario provinciale di Palermo e al sottosegretario Claudio Durigon per l’incarico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al contempo voglio ringraziare il sindaco Roberto Lagalla per il lavoro svolto insieme, nell’interesse della città di Palermo, e augurare al collega di partito Alessandro Anello buon lavoro per l’incarico di assessore, dando la massima disponibilità per tutti i dossier attualmente aperti in assessorato. Non mancherà il mio impegno sul territorio nel ruolo di consigliere comunale”.

Per Anello un ritorno in giunta

Figuccia ha formalizzato le dimissioni da assessore e il sindaco ha dato l’annuncio del cambio durante una riunione di maggioranza: lunedì, come detto, si terrà il giuramento anche di Alongi. Per Anello si tratta di un ritorno al governo della città: consigliere comunale e provinciale di lungo corso in Forza Italia, partito per il quale è stato anche assessore sia comunale che provinciale, è passato alla Lega con cui è stato eletto alle ultime elezioni.