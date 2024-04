Spaccio nella città vecchia

PALERMO – Le pene sono pesanti, ma meno di quanto avesse chiesto la Procura di Palermo. Si chiude in abbreviato, davanti al giudice per l’udienza preliminare Elisabetta Stampacchia, il processo in abbreviato per i presunti membri di una presunta associazione a delinquere che spacciavano droga alle spalle della cattedrale. La base operativa era in vicolo Nuovo.

Questi i condannati: Rosario ed Emanuele Ferdico 14 anni e 8 mesi il primo, 10 mesi il secondo (le richieste erano di 20 anni e 2 anni e 4 mesi), Alessandro Simonetta 8 anni (16 anni di richiesta), Giuseppe Bona 12 anni (20 anni), Domenico Ferdico 8 anni (16 anni), Giuseppe La Mantia 6 anni e 6 mesi (16 anni), Alessandro Pampillonia 6 anni (12 anni), Angelo Lombino 8 anni e 4 mesi (14 anni) e Alfredo Mazzola 1 anno e 4 mesi (2 anni).

A tutti gli imputati, la cui pena è stata scontata di un terzo così come previsto dal rito, sono state concesse le attenuanti generiche. Erano difesi dagli avvocati Michele e Giuseppe Rubino, Rocco Chinnici, Riccardo Bellotta, Max Molfettini, Manfredi Emanuele e Salvatore Gambino.