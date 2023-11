Palermo, la droga veniva nascosta nell’ascensore: arrestato un 31enne

Operazione eseguita nel quartiere Marinella

1' DI LETTURA

PALERMO – Nascondeva la droga nell’ascensore. Un uomo di 31 anni, Antonio Catanzaro, è stato arrestato a Palermo per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di San Filippo Neri nel quartiere Marinella.

La dinamica dell’arresto

I carabinieri si sono appostati e hanno visto l’indagato che cedeva le dosi. Quindi sono usciti allo scoperto e hanno bloccato Catanzaro che, insieme alla moglie, avrebbe tentato di allontanarsi dalla propria abitazione. La perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire nella loro disponibilità 10 mila euro in contanti. Sono considerati il guadagno dello spaccio.

In casa i carabinieri hanno trovato una chiave dentro una cassetta per gli attrezzi. Serviva per l’apertura della porta d’emergenza dell’ascensore. Il fiuto del cane antidroga “Ron” ha fatto il resto, segnalando un involucro con 100 grammi di cocaina, nascosto sul tetto della cabina ascensore.

La moglie dell’arrestato, una 29enne, palermitana, è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato. La droga è stata sequestrata e l’arresto convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’uomo di 31 anni.