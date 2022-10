Palermo, giro di droga: sei imputati condannati NOMI

Le pene sono comunque inferiori alle richieste della Procura

PALERMO – Tutti condannati, ma a pene in molti casi inferiori alle richieste della Procura di Palermo. Si è chiuso il processo per un giro di droga tra Palermo, Balestrate, Alcamo, Custonaci e Giaveno (in provincia di Torino).

Queste le condanne degli imputati: Pietro Orlando 3 anni e 4 mesi, Santo Daniele Salvaggio 3 anni e 4 mesi, Giovanni Modica 2 anni, Giacinto D’Angelo 2 anni e 9 mesi, Salvatore Russo 1 anno e 8 mesi, Giuseppe Lombardo 6 anni e 10 mesi.

L’indagine della Direzione distrettuale antimafia, sfociato lo scorso aprile in un blitz, è partita da un incendio doloso che aveva distrutto un lido a Balestrate. E sarebbe emersa la rete di spaccio. Contestato anche il reato di estorsione. Nel mirino un uomo che sarebbe stato minacciato per saldare i debiti degli stupefacenti.

A spartirsi gli affari illeciti sarebbero stati due gruppi. Uno si occupava della cocaina e l’altro di marijuana e altre droghe. Altri imputai hanno scelto il rito ordinario.