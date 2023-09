Palermo, due agenti penitenziari aggrediti al carcere dell’Ucciardone

La denuncia del sindacato Cnpp

PALERMO – Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti al carcere dell’Ucciardone di Palermo. Lo denuncia il sindacato Cnpp, che sottolinea come si allunghi sempre più la lista dei feriti nelle case circondariali.

La dinamica dell’aggressione

L’aggressione è avvenuta nella nona sezione del carcere. Un detenuto, coinvolto già in altre risse, ha tentato di colpire con una lametta il personale di servizio. I colpi andati a vuoto ma successivamente ha sferrato pugni e calci al capoposto del reparto e all’agente di servizio al piano. Dopo ha ingoiato una lametta.

“Si allunga la lista dei feriti”

I due agenti trasportati in ospedale sono stati medicati dai sanitari la prognosi è di sette giorni. Anche il detenuto è stato portato in ospedale per essere curato. “Oramai non facciamo altro che denunciare questi episodi che non fanno altro che allungare la lista dei feriti – si legge in una nota del sindacato – . La segreteria regionale Cnpp esprime tutta la solidarietà al personale di polizia penitenziaria ferito. Non siamo più disposti ad assistere a questo tipo di episodi copiosamente denunciate in tutte le sedi. A breve ci attiveremo nelle sedi opportune per tutelare il personale di polizia penitenziaria”.