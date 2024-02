Palermo, due furti nella cittadella universitaria: bottino di 10mila euro

I colpi nell'ex edificio di Ingegneria e in un magazzino di un'impresa che sta effettuando dei lavori

PALERMO – Due furti sono stati messi a segno nella cittadella universitaria di Palermo. I colpi in un deposito in viale delle Scienze, nel Museo storico dei motori e dei meccanismi e in deposito di una privata che sta eseguendo lavori. Il primo furto nell’edificio 8, nell’ormai ex facoltà di Ingegneria. Dopo aver forzato una porta, i ladri sarebbero entrati e avrebbero portato via diverse attrezzature da laboratorio tra cui una pesante sega da banco che era fissata con i perni. Poi si sarebbero allontanati a bordo pare di un furgone.

Il secondo colpo nel magazzino utilizzato da un’impresa privata che sta eseguendo alcuni lavori all’università. I ladri hanno rubato una Panda con la livrea della ditta e numerose attrezzature tra cui livelle laser e altro ancora. Un danno complessivo da oltre diecimila euro. Il titolare dell’impresa ha sporto denuncia e consegnato le immagini riprese dalle telecamere alla polizia ha avviato gli accertamenti con la polizia scientifica.