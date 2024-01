Palermo, due pusher arrestati e uno denunciato dai carabinieri

I controlli dei militari al Villaggio Santa Rosalia e a Ballarò

PALERMO – Due pusher arrestati, uno denunciato e due chili di droga sequestrati. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Palermo. I militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un 22enne, palermitano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In un garage di sua proprietà al Villaggio Santa Rosalia grazie ai cani antidroga sono stati trovati 40 grammi di hashish. Nel quartiere Albergheria i militari hanno trovato quasi un chilo di marijuana e stanno indagando su un trentenne.

I carabinieri della stazione Piazza Marina nel quartiere Ballarò hanno recuperato, nascosti tra il verde pubblico, oltre un chilo tra cocaina, crack, hashish e marijuana. Sono quindi in corso le indagini per individuare chi gestiva questo “deposito”. Infine il nucleo operativo della compagnia piazza Verdi ha arrestato due giovani di 18 e 24 anni che sono stati colti in flagranza di spaccio a piazza conte Federico, nel cuore di Ballarò, avevano più di due etti di hashish.