Palermo, è emergenza a centrocampo: si accelera per Verre

Le possibili soluzioni dei rosa in virtù dell'infortunio subìto da Gomes contro il Perugia

PALERMO – Dopo Leo Stulac una nuova tegola si abbatte sul Palermo. Alla lista degli infortunati si è aggiunto, dopo il match di Perugia che ha aperto il girone di ritorno dei rosa, anche Claudio Gomes che proprio contro i Grifoni ha rimediato la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo e del quarto metacarpo della mano sinistra.

Il centrocampista francese, come annunciato dal club rosanero, si sottoporrà ad operazione chirurgica e il problema potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse partite. Un problema in più per Corini che, in vista dell’esordio casalingo del nuovo anno contro il Bari, potrebbe ritrovarsi con la mediana in emergenza numerica.

REGISTA CERCASI

Lo stop di Gomes pone più di un incognita per quanto riguarda il centrocampo da schierare al Barbera contro gli uomini di Mignani. Oltre a perdere uno dei suoi uomini migliori in mezzo al campo, Corini dovrà ridisegnare la mediana dal momento che saranno assenti i due vertici bassi designati del trio di centrocampo rosanero.

La soluzione più probabile dovrebbe essere l’inserimento dal primo minuto di Samuele Damiani, l’unico centrocampista in grado di occupare la posizione di regia tra quelli rimasti a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Posizione che l’ex Empoli ha già occupato, in stagione, nell’ultima partita del 2022 contro il Brescia proprio in virtù della contemporanea assenza per infortunio di Stulac e Gomes.

SI ACCELERA PER VERRE

L’altra alternativa potrebbe provenire dal mercato e prenderebbe il nome di Valerio Verre. Il centrocampista della Sampdoria infatti, salvo clamorosi risvolti, approderà in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto ed è atteso in città per formalizzare il matrimonio con il club di viale del Fante.

Il centrocampista ventinovenne, ormai promesso al Palermo, è sceso in campo dal primo minuto nel match dei blucerchiati di ieri sera contro l’Empoli giocando poco più di mezz’ora in virtù delle assenze tra le fila di Stankovic. Con lo stop di Gomes e il deficit numerico a centrocampo il Palermo potrebbe accelerare notevolmente l’arrivo in città di Verre, così da poter formalizzare il trasferimento e renderlo potenzialmente arruolabile per la sfida contro il Bari.