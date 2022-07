Palermo, è fatta per Brunori: domani visite mediche e firma

Manca davvero poco per l'ufficialità del ritorno dell'attaccante in rosanero

Manca davvero pochissimo per il ritorno di Matteo Brunori al Palermo. Limati, fra la serata di ieri e stamattina, gli ultimi dettagli dell’accordo fra la società rosanero e la Juventus con il giocatore che dovrebbe trasferirsi per quattro anni per una cifra, alla fine, intorno ai tre milioni di euro.

Il Brunori-day è previsto per la giornata di domani, con l’arrivo in mattinata dell’attaccante italo-brasiliano per le visite mediche e la firma del contratto che renderà effettivo il suo trasferimento al Palermo a titolo definitivo. Una volta concluse le operazioni formali, Brunori potrà raggiungere i compagni e mister Baldini per aggregarsi al ritiro pre-campionato.

Il Palermo ritrova quindi, anche in Serie B, il suo bomber voluto fortemente dopo la straordinaria stagione in C condita con 29 reti e una cavalcata storica verso la cadetteria.