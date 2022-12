Palermo, è tempo di vacanze. Poi il ritiro con un occhio al mercato

Le compagini cadette si fermano in attesa della ripresa del campionato di Serie B giorno 14 gennaio

PALERMO – Dopo le fatiche di un girone d’andata intenso e di un’annata calcistica ricca di soddisfazioni per il Palermo è arrivato il tempo di godersi le meritate vacanze. Il pareggio in casa del Brescia ha sancito la fine del girone d’andata di Serie B, con le compagini cadette che adesso si fermano in attesa della ripresa del torneo giorno 14 gennaio.

VACANZE E RITIRO

Il Palermo chiude il suo girone d’andata al tredicesimo posto in classifica, in piena linea con l’obiettivo stagionale fissato dal City Football Group sin dal suo insediamento in società. Dopo un inizio stentato i rosanero sono riusciti a risalire la graduatoria di Serie B, staccando di quattro punti le sabbie mobili della zona play-out e con uno sguardo a quella play-off distante soltanto due punti.

Per i giocatori rosanero è arrivato adesso il momento di staccare un po’ la spina e di passare con le rispettive famiglie gli ultimi scampoli di queste festività natalizie. L’appuntamento per la ripresa degli allenamenti è previsto per giorno 3 gennaio, quando i rosa partiranno alla volta di Roma per il ritiro al Centro di Preparazione Olimpica del CONI che si concluderà il 7 gennaio. Poi sarà nuovamente testa al campionato, con gli uomini di Corini che inaugureranno il girone di ritorno giorno 14 gennaio al “Renato Curi” contro il Perugia.

IL MERCATO INVERNALE

Non solo vacanze e ritiri per le compagini di Serie B che, con l’anno nuovo, dovranno anche occuparsi della finestra invernale di calciomercato che aprirà i battenti da giorno 2 fino al 31 di gennaio. Sessione importante per le squadre del torneo cadetto, chiamate a rinforzarsi per rompere l’equilibrio di un campionato fin qui estremamente livellato e privo di certezze.

Come dichiarato più volte dal tecnico Corini il Palermo dovrà per prima cosa sfoltire la rosa, dando la possibilità a chi finora non ha avuto spazio di poter trovare maggiore continuità. Da Accardi, Lancini e Soleri passando ai giovani Pierozzi, Doda e Peretti sono in tanti che, nella sessione invernale, potrebbero salutare il capoluogo siciliano per ritrovare il campo e per liberare slot in lista in vista di nuovi possibili acquisti.

Sul mercato in entrata difficile invece aspettarsi un numero importante di operazioni, salvo puntellare qualche ruolo rimasto scoperto con giocatori che, a detta dell’allenatore rosanero, possano alzare il livello qualitativo della squadra. Sicuramente il Palermo non resterà a guardare, con il duo Rinaudo-Zavagno pronto a perfezionare la rosa per consolidare il prima possibile il traguardo salvezza.