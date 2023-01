Palermo: ecco Renzo Orihuela, il primo acquisto del 2023

Il difensore uruguaiano dovrebbe aggregarsi alla squadra rosanero già nel ritiro precampionato a Roma

2' DI LETTURA

Originario della città uruguaiana di Salto, difensore, classe 2001 che ad aprile spegnerà 22 candeline: Renzo Miguel Orihuela Barcos, o più semplicemente Renzo Orihuela, è il primo acquisto del Palermo del 2023. La sessione invernale di calciomercato si è aperta lunedì 2 gennaio, ma il duo dirigenziale del Palermo composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno sta lavorando alacremente in ottica mercato già dagli ultimi giorni del 2022. L’obiettivo principale del club rosanero è quello di sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Eugenio Corini. I tagli da effettuare su alcuni reparti della compagine siciliana andranno di pari passo con i nuovi arrivi che serviranno a rinforzare la squadra. E l’operazione di alleggerimento del numero di calciatori a disposizione dell’allenatore di Bagnolo Mella è già iniziata.

Oggi, martedì 3 gennaio, Brunori e compagni si radunano a Roma per iniziare un mini ritiro dopo alcuni giorni di vacanza. Nel pomeriggio si scende in campo per la prima seduta di allenamento presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti”. La squadra guidata da mister Corini proseguirà la preparazione atletica e tecnico-tattica presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI fino alla mattina di sabato 7 gennaio. E proprio in vista del ritiro capitolino dei rosanero, la società ha già delineato alcune partenze definite proprio nei giorni passati. I convocati per gli allenamenti a Roma sono 27, ma tra questi non compaiono Accardi, Devetak, Doda e Peretti, tutti in attesa di ufficializzare il loro trasferimento lontano dal capoluogo siciliano.

IL NUOVO INNESTO

Se diversi sono i calciatori partenti, soprattutto nel reparto difensivo, come anticipato prima c’è da segnalare l’ingresso in rosa di Renzo Orihuela. Il giovane uruguaiano occupa la posizione centrale del reparto arretrato, soprattutto in una linea difensiva composta da quattro uomini. Il suo piede preferito è il destro e occasionalmente potrebbe ricoprire anche il ruolo di terzino. Il classe 2001 va ad arricchire così la panchina del club rosa, soprattutto a livello qualitativo. Corini lo aspetta proprio a Roma, in vista del ritiro organizzato prima della ripresa del campionato di Serie B. Renzo Orihuela, infatti, dovrebbe aggregarsi alla squadra rosanero già a partire dal raduno capitolino della compagine siciliana. Un nuovo innesto che conferma la sinergia della rete di squadre appartenenti alla galassia del City Football Group. Il difensore, infatti, arriva dal Montevideo City Torque, club uruguaiano della massima serie entrato a far parte della holding emiratina nell’aprile del 2017. Con il club della Primavera Division, Orihuela ha messo a segno tre reti nel corso 2022, confermando anche di poter contribuire ai fini realizzativi della squadra.