Armao: “Non si parla di lotta alla mafia, sembra di essere in Olanda”

PALERMO – “Domani è l’anniversario dell’omicidio mafioso del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e il tema della lotta contro la mafia e per la legalità è assente dal dibattito elettorale”.

Sono le parole del candidato presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, appoggiato da “Azione – Italia Viva”.

“Di legalità nell’amministrazione, di contrasto al racket e di lotta alla mafia non parla più nessuno. In questa campagna elettorale manca un tema che è quello della criminalità. Sembra di essere in una campagna elettorale dell’Olanda – aggiunge Armao, assessore all’Economia della giunta di Nello Musumeci e vice presidente della Regione -. In un anno in cui si celebrano trentennali e quarantennali delle stragi non si sente parlare di nulla. Bisogna mantenere la guardia alta, ma non per fare antimafia di bandiera ma perché è un problema serio che esiste”.

“Personalmente ho raccolto il messaggio della dottoressa Falcone – conclude – perché noi riteniamo assolutamente rilevante che questo genere di tematiche siano oggetto di attenzione, dibattito e impegni. Questa terra ha vissuto il periodo delle stragi, eppure è come se tutto questo fosse limitato alle cerimonie e non può essere così. Anche la lotta alla corruzione deve tornare ad essere un argomento di vitale importanza”.