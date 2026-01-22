Palermo-Empoli, al via la vendita dei biglietti per la gara al “Barbera”

Il match è in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:15

È iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Empoli, match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026 e in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:15 allo stadio “Renzo Barbera”.

Il club rosanero ricorda che, a partire dal 2 dicembre 2025, per acquistare un titolo di accesso agli eventi del Palermo FC sarà necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del Club (tutte le informazioni sono disponibili QUI). Gli acquisti effettuati in precedenza — abbonamenti o biglietti — resteranno consultabili tramite il proprio account Vivaticket, utilizzando le credenziali già in uso.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Pagina biglietteria Palermo FC;

punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Palermo-Empoli, prezzi biglietti

Settore Intero Donne/Over 65* Under 16** Under 14*** PROMO UNIPA**** Centralissima 103 € 82 € 82 € – – Tribuna Centrale 73 € 57 € 57 € – – Tribuna Laterale 48 € 40 € 40 € – – Gradinata Inferiore 34 € 30 € 30 € – 25 € Gradinata Superiore 28 € 23 € 23 € 14 € 21 € Curve 22 € 18 € 18 € – 16 €

“–” Riduzione non disponibile

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale

**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (MAR 27.01 – MER 28.01 – GIO 29.01 – 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

Palermo, Love Pack 3 Games

In vista di San Valentino, il Palermo FC lancia il “LOVE PACK 3 GAMES”, un’iniziativa rivolta ai tifosi rosanero che permette di assistere, con un unico titolo d’accesso, alle prossime tre gare casalinghe allo Stadio Renzo Barbera e risparmiare fino al costo di una partita, vivendo dal vivo tre sfide con un solo acquisto.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO