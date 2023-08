I roghi sono stati domati dai vigili del fuoco

PALERMO – Ancora incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo, soprattutto nel quartiere Zen dove sono stati dati alle fiamme cumuli di rifiuti in via Fausto Coppi e in via Costante Girardengo. La stessa scena si era vissuta 24 ore prima. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco.

Incendi di rifiuti anche in via Messina Marine, con l’intervento dell’antincendio che ha protetto le auto e le abitazioni dalle fiamme.