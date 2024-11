Palermo, ennesima ‘spaccata’ al Gran Cafè Torino: “Ora basta” VIDEO

La cronaca dell'ennesimo furto in centro

PALERMO – “No, non siamo depressi, siamo inc… Ma non possiamo mollare: è il nostro pane”. I titolari del bar ‘Gran Cafè Torino’, tra via Roma e la stazione, commentano con rabbia l’ennesimo furto con ‘spaccata’, il quinto in pochi mesi.

I ladri hanno distrutto ogni ostacolo e hanno preso il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia che è intervenuta insieme alla scientifica. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

“E’ accaduto nella notte tra il 22 e il 23 novembre, alla tre e mezza. Hanno spaccato la porta laterale a calci e forse con un tombino – dicono ancora i titolari -, si vede benissimo nel video. Noi resistiamo, però così non va. La vogliamo fare rinascere via Roma? Mettiamoci d’impegno. Di notte non dorme nessuno. Vediamo i ragazzi e le ragazze fatti di crack, anche giovanissimi. Ed è una pena”.

“Mi dispiace – dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione e impegnato in cortei, fiaccolate e raccolte firme – Al Gran Cafè Torino è la quinta spaccata negli ultimi dodici mesi. Un centro storico martoriato da scippi, rapine, spaccio e consumo di droga. Solidarietà ai proprietari e al personale. Non mollate”. Certo che non molleranno. Però, quanto è dura.