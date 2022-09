Esce con il cane e viene preso a bastonate, scatta la denuncia

Si tratta di un migrante irregolare

PALERMO – Un ghanese di 39 anni è stato individuato e denunciato per avere aggredito un giovane palermitano in una via periferica di Palermo.

La lite sarebbe scaturita da motivazioni futili, nello specifico durante una passeggiata con il proprio cane, il giovane sarebbe stato aggredito con un bastone di legno dal cittadino extracomunitario che lo avrebbe percosso ripetutamente tanto da provocargli diverse ferite ed escoriazioni alle braccia.

Il presunto aggressore è stato fermato dal tempestivo intervento degli agenti dei Falchi della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è servito ad evitare che la situazione degenerasse.

Gli operatori sono riusciti con non poca fatica a fermare e bloccare il ghanese mentre aveva ancora con se il bastone. L’uomo ha anche inveito contro i poliziotti, brandendo l’asta di legno e tentando di colpire anche loro.

Uno dei poliziotti intervenuti in soccorso è stato aggredito riportando lievi ferite alla spalla destra. Dopo un secondo tentativo di fuga si è scoperto che il ghanese è un immigrato irregolare. Adesso rischia di rispondere per lesioni aggravate, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi ed oggetti atti ad offendere ed inottemperanza a provvedimento di espulsione e venivano avviate le procedure per l’allontanamento dal territorio nazionale.