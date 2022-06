L'attaccante si appresta a passare in rosanero a titolo definitivo

PALERMO – Il Palermo, come comunicato dalla stessa società rosanero, ha esercitato il diritto di opzione sul’attaccante Edoardo Soleri. Il giocatore era infatti arrivato in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Palermo e si appresta dunque a passare in rosanero a titolo definitivo dal Padova.