Palermo, Fabio Teresi (Pd): “Città sporca e mal governata”

L'attacco del neo consigliere dem

PALERMO – “Speravo che la percezione che avevo da fuori del mal governo della città fosse smentita dall’interno e invece, purtroppo, la situazione è ancora peggiore. Siamo di fronte al governo del nulla dove fanno notizia solo i salti di qualche consigliere di maggioranza sui banchi di sala Martorana: la città è sporca all’inverosimile, i trasporti inesistenti, si registra una totale mancanza di regole senza precedenti con disagi e disservizi in ogni ambito accompagnati dallo stancante refrain del sindaco che la colpa è di chi c’era prima”. Così Fabio Teresi, consigliere comunale del Pd.

“L’attuale maggioranza – continua Teresi – non ha un’idea di città, vive stancamente alla giornata e non è in grado di affrontare i nodi strutturali che attanagliano Palermo. Provo un senso di mortificazione costante di fronte i nostri concittadini e di fronte alle migliaia di turisti che ogni giorno arrivano e che sono costretti a imbattersi in una città bella ma a tratti invivibile, senza servizi e sempre meno sicura”.

“Adesso tocca a noi – conclude Teresi – le forze riformiste hanno il dovere di costruire l’alternativa al disastro Lagalla gettando le fondamenta del campo largo anche a Palermo chiedendo chiarezza a chi pensa di potere stare con i piedi in due scarpe e invitando tutte le migliori energie della città a dare una mano alla costruzione di Palermo 2027 un cantiere di idee che consentano alla città di vivere il presente con serenità ma proiettandosi al futuro con speranza e ottimismo”.