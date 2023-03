Palermo, fascia sinistra affollata: in tre per un posto

Tempo di scelte per Corini su chi dovrà presidiare l'out di sinistra nei prossimi incontri di campionato

PALERMO – Mentre il Palermo si appresta ad affrontare l’insidiosa trasferta contro il Cittadella, il tecnico rosanero Eugenio Corini si ritrova con la corsia mancina “affollata”. Con il recupero di Sala, infatti, l’allenatore di Bagnolo Mella ha tre diverse alternative per un solo posto da esterno sinistro ovvero l’ex Sassuolo, Aurelio e Masciangelo. Tempo di scelte, quindi, per Corini su chi dovrà presidiare la corsia nei prossimi incontri di campionato.

IL RECUPERO DI SALA

Il titolare designato dovrebbe rimanere, almeno al momento, Marco Sala che è rientrato regolarmente in gruppo dopo l’infortunio patito contro il Sudtirol. Nonostante i tanti stop per problemi fisici, l’esterno classe 1999 quando in campo ha sempre garantito un apporto importante sia in fase di interdizione che di supporto alla manovra offensiva.

Sala, nello scacchiere tattico di Corini, ha sempre recitato un ruolo importante ed è sempre stato uno degli inamovibili, complice anche un assenza di alternative colmata abbondantemente durante la finestra di mercato invernale. Difficile, in questo momento, che il tecnico rosanero si privi dell’esterno scuola Sassuolo se in condizione di giocare, scalpitano tuttavia proprio gli ultimi arrivati alla ricerca di una maglia dal primo minuto già dal match del Tombolato contro il Cittadella.

LE ALTERNATIVE: AURELIO E MASCIANGELO

Con l’assenza di Sala, sulla corsia mancina, si sono alternati proprio Aurelio e Masciangelo che hanno dato, nelle ultime giornate, il loro contributo con esiti differenti. Il giovane proveniente dal Pontedera, dopo un inizio timoroso al suo ingresso in campo contro la Ternana, ha offerto una prestazione di personalità in casa del Pisa mostrando una buona attitudine e giocate interessanti sia in fase difensiva che in proposizione offensiva.

Leggermente più indietro nelle gerarchie Masciangelo, subentrato proprio a Sala contro il Sudtirol e titolare nel match successivo contro la Ternana. L’ex Benevento, soprattutto in casa delle “Fere” di Lucarelli, ha dimostrato di essere ancora leggermente in ritardo di condizione lasciando spazio nel secondo tempo proprio ad Aurelio. Restano comunque tante, per Corini, le alternative sull’out di sinistra e toccherà proprio all’allenatore rosanero fare le sue scelte in questo ancora lungo campionato di Serie B.