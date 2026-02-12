La febbre alta e i soccorsi vani, poliziotto muore in casa a 36 anni

Ancora ignote le cause del decesso

La questura di Palermo è in lutto per la morte del vice ispettore Vincenzo Marcianò. Aveva 36 anni, lascia la moglie e due figlie piccole.

È deceduto nel suo appartamento nella zona corso Calatafimi. Originario di Reggio Calabria viveva e lavorava ormai da anni a Palermo, dopo una parentesi a Roma. Il poliziotto era rientrato a casa dopo avere finito il turno alla Divisione anticrimine. Ha iniziato a stare male, la febbre ha sfiorato i 40 gradi. Inutile l’arrivo dei soccorsi del 118.

Non si conoscono le cause del decesso, ma non risulta che Marcianò soffrisse di patologie pregresse che si erano già manifestate. Spetta alla Procura della Repubblica stabile se disporre o meno l’autopsia.