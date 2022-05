Palermo, Fella: “Il boato dopo il gol è stupendo”

"Spero che siano altri gol più importanti da qui alla fine, è stata un’emozione unica"

1' DI LETTURA

PALERMO – L’attaccante dei rosanero Giuseppe Fella è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro la Virtus Entella che è valso il passaggio in semifinale dei playoff di Serie C: “Questo gol è stato molto importante, è stato una scarica di tutto. Ho fatto tanti sacrifici e ho avuto tante difficoltà, è stato molto emozionante. Sono qui e sono a disposizione. C’è rivalsa di andare avanti con il Palermo. L’anno scorso con l’Avellino ci sono rimasto male, adesso speriamo di andare avanti. Questa squadra ha voglia, ha fame e lotta sempre. Si è creata una fiducia importante, sul 2-0 eravamo rammaricati ma avevamo voglia di rifarci e si è visto. Sul gol non ci ho pensato due volte, provo spesso quel gesto tecnico e a volte mi riesce. Dopo la gara siamo andati a salutare anche l’altro gruppo di tifosi, per questo siamo usciti di nuovo dagli spogliatoi. Spero che siano altri gol più importanti da qui alla fine, è stata un’emozione unica. Entrare in campo con tutte queste persone è stato bellissimo. Il boato dopo il gol è stupendo. Da un po’ di tempo abbiamo trovato fiducia e unione, adesso conta andare avanti tutti insieme”.