I rosanero sfideranno il Padova in finale playoff. In ballo la promozione in Serie B

1' DI LETTURA PALERMO – Al Palermo basta la rete di Brunori per regolare la Feralpisalò e accedere alla finale playoff. I rosanero, forti del 3-0 del match di andata, hanno potuto gestire la sfida senza dover strafare. Con questo risultato i rosanero accedono alla finale contro il Padova. La gara di andata è in programma domenica 5 giugno a Padova, il ritorno il 12 a Palermo.

