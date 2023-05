Palermo, fermato con più di 30 chili di hashish in auto

In manette un uomo. La droga, se venduta, avrebbe potuto fatturare circa 600mila euro

1' DI LETTURA

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato un palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, tra la via Belmonte Chiavelli e viale Regione Siciliana, hanno controllato un’autovettura con a bordo un’automobilista. Nel corso dei controlli nel cofano sono state trovate due scatole di cartone contenenti 30 chili di hashish in 15 buste confezionate e due chili di cocaina. L’uomo è stato portato in carcere. La droga, lavorate e venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 600mila euro.