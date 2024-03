Palermo, Ferrandelli giura da assessore. Lagalla: “I migliori auguri”

Ecco le deleghe assegnate

PALERMO- Fabrizio Ferrandelli, 44 anni, ha giurato stamane al palazzo Gravina di Palagonia assumendo la carica di assessore comunale a Palermo.

Ferrandelli, le deleghe

Il sindaco, Roberto Lagalla gli ha assegnato le deleghe dell’innovazione digitale, rapporti con Sispi, emergenza abitativa e politiche sociali per la casa (inclusa assegnazione Erp), rapporti con le comunità migranti e la Consulta delle culture, politiche giovanili, igiene, sanità, canile municipale e diritti degli animali. La gran parte delle deleghe era dell’uscente assessore Antonella Tirrito che si è dimessa ieri dalla giunta. Un’altra parte di deleghe era dell’assessore Rosi Pennino che assume da oggi anche l’impiego sociale dei detenuti. L’incarico viene dato dopo che Ferrandelli, insieme al suo collega Leonardo Canto, ha lasciato Azione di Carlo Calenda, schierata all’opposizione della giunta comunale, ed è entrato, il 13 dicembre scorso, nel gruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo” che fa capo al sindaco Lagalla.

Gli auguri del sindaco

“I miei migliori auguri a Fabrizio Ferrandelli per il suo ingresso nella Giunta comunale. Dopo aver rafforzato il gruppo Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale, sono sicuro che anche da assessore Ferrandelli saprà mettere al servizio della città e della coalizione di maggioranza la sua esperienza e il massimo impegno”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.