Palermo, festa per i 101 anni del carabiniere Antonio Monterosso

Il brindisi con il comandante provinciale Luciano Magrini

PALERMO – Nato l’11 dicembre 1922, il vice brigadiere Antonio Monterosso è stato nell’arma ed ha vissuto da carabiniere 36 anni di onorato servizio. Il militare, che negli anni 40 del secolo scorso ha prestato servizio nella benemerita, ha festeggiato il suo 101esimo compleanno. A porgergli gli auguri presso la sua abitazione, a nome di tutti i carabinieri è stato il comandante provinciale di Palermo il generale di brigata Luciano Magrini, accompagnato da alcuni militari in servizio.

Grande è stata la commozione del festeggiato, ricordando qualche aneddoto dei suoi anni passati in servizio e da reduce di guerra. Non è mancato un brindisi e un regalo, un Crest con lo stemma araldico dell’Arma dei carabinieri, per i servizi offerti alla divisa e allo Stato.

