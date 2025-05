Morto in un incidente a Ficarazzi, dolore e incredulità: “Distrutti”

Comunità sconvolta per la morte di Francesco Frisco

PALERMO – “Non riusciamo ancora a crederci, Francesco non doveva lasciarci così”. A Ficarazzi la comunità è profondamente sconvolta dopo l’ennesima tragedia della strada. Sulla statale 113 ha perso la vita Francesco Frisco, studente di 19 anni che stava per diplomarsi.

L’impatto

A non lasciargli scampo, lo schianto contro un muro. Si trovava all’altezza di un mobilificio quando la sua Atos, per cause ancora da accertare, è uscita di strada. L‘impatto è stato violentissimo e per estrarre il ragazzo dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

E’ deceduto dopo essere stato trasportato al Civico di Palermo in condizioni gravissime. Decine i messaggi che in queste ore lo ricordano. Tra i primi, quello del sindaco di Ficarazzi, Giovanni Giallombardo, che ha sottolineato il grande momento di dolore che il paese sta vivendo per “una perdita prematura e ingiusta. Ci stringiamo con affetto sincero alla famiglia agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Francesco, condividendo il loro dolore”

“Abbiamo il cuore a pezzi”

Chi conosceva Francesco lo descrive come un ragazzo solare, dolce ed educato. “Aveva ancora una vita davanti – scrive Giovanna – ma siamo costretti anche stavolta a dire addio a un giovane che aveva tanti sogni e tanti progetti. Abbiamo il cuore a pezzi”.

In molti si rivolgono al padre e alla madre del diciannovenne: “Siamo tutti distrutti, ma non esistono parole per consolare il vostro dolore – aggiunge Viviana -. Sappiate che vi siamo vicini, siamo profondamente addolorati”. E ancora, il ricordo di una ex insegnante di Francesco: “Apprendo con immensa tristezza della scomparsa di Francesco, uno dei miei ex alunni della scuola primaria. Sono trascorsi tanti anni ma i propri alunni non si dimenticano mai. Sei stato e resterai per sempre nel mio cuore”.

“Ciao piccolo angelo”

Poi le parole di Anna Maria: “Un ragazzo meraviglioso. La vita è in giustizia non doveva finire così. Francesco, sei volato in cielo lasciando un grande dolore alla tua meravigliosa mamma che ti ama più di ogni altra cosa al mondo. Ciao piccolo angelo, sei nei cuori di tutti noi”.

L’incidente di Andrea Santalucia

A fine aprile un altro tragico incidente ha scosso la vicina Bagheria. In questo caso a perdere la vita è stato Andrea Santalucia, un ragazzo di 25 anni che in tantissimi conoscevano. La tragedia la notte di Pasqua: nello scontro tra il suo scooter e un’auto, il ragazzo aveva riportato lesioni che si sono rivelate fatali.