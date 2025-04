L’incidente mortale della vigilia di Pasqua: Bagheria si ferma per Andrea

Striscioni e palloncini per il ragazzo che ha perso la vita a 25 anni

BAGHERIA (PALERMO) – “Andrea vive”. E’ la frase sugli striscioni che all’esterno della chiesa Madonna del Carmelo di Bagheria, ricordano il 25enne morto in un tragico incidente nella cittadina alle porte di Palermo. E’ stato il giorno dell’addio ad Andrea Santalucia, che ha perso la vita nella notte di Pasqua nello scontro tra il suo scooter e un’auto.

Chiesa gremita

In centinaia hanno voluto dare l’ultimo saluto al ragazzo: dai familiari, agli amici, dagli ex compagni di scuola a semplici conoscenti, una chiesa gremita ha accolto il feretro. Tutta Bagheria si è fermata per stringersi attorno alla famiglia colpita dalla tragedia.

“Andrea era un ragazzo solare, dal cuore buono, che non potrà che rimanere nel cuore di tutti noi”, dice chi lo conosceva e indossa una t-shirt in cui è stata stampata una foto del giovane sul suo scooter, sorridente. Ad accompagnare l’immagine, la scritta “Andrea, sarai sempre con noi”.

“Un ragazzo indimenticabile”

“Sì – prosegue un amico – perché lui non andrà mai via. Il suo sorriso, la sua voglia di vivere, la sua ironia. Una persona indimenticabile”. Al termine del funerale, il feretro ha lasciato la chiesa tra gli applausi. Decine di palloncini bianchi e blu sono stati liberati in cielo, il rombo delle moto ha accompagnato l’ultimo viaggio di Andrea.

La dinamica

Il ragazzo si trovava in sella a un Honda Sh quando è avvenuto il violentissimo impatto con una Lancia Y guidata da una ventunenne. Lo scontro si è verificato intorno alle 22.30 del 19 aprile tra via Buttitta e via Leoncavallo. Santalucia è stato sbalzato dalla sella, riportando lesioni che, nonostante l’intervento dei sanitari, non gli hanno lasciato scampo.