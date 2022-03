Palermo-F. Andria 0-1, dopo 45′ i rosanero inseguono LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e il club pugliese

PALERMO – Il club rosanero scende in campo al “Renzo Barbera” davanti i propri tifosi in occasione della sfida contro la Fidelis Andria valida per la 32^ giornata del girone C di Serie C. La compagine siciliana gioca al cospetto di circa 10 mila sostenitori di casa grazie all’iniziativa lanciata dalla società che ha messo in vendita i biglietti di tutti i settori dello stadio al prezzo di 1 euro. La vittoria in trasfera contro l’Avellino ha dato entusiasmo al capoluogo siciliano e la squadra di Baldini è così alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Solito modulo per il tecnico toscano del Palermo (4-2-3-1), che manda in campo Dall’Oglio e Damiani a centrocampo considerata la squalifica di De Rose; Somma e Perrotta sono i due centrali di difesa.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio programmato alle ore 15.00. Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, padroni di casa con la maglia rosanero e squadra ospite in completo bianco. Batte proprio il Palermo che gioca il primo pallone al fischio dell’arbitro e attacca da sinistra verso destra. Al 6′ conclusione pericolosa da fuori area di Damiani dopo un contropiede portato avanti da Floriano. Quattro minuti dopo prova a farsi vedere in avanti anche l’Andria con un tiro poco preciso dall’interno dell’area di rigore di Gaeta. Al 12′ altro contropiede del Palermo sempre con Floriano che sbaglia a servire Luperini nonostante una situazione di superiorità numerica. Al 17′ la Fidelis Andria va in vantaggio! Due errori difensivi portano Gaeta al cross basso in area impattato da Messina che tutto solo calcia battendo Massolo! Rosanero presi un po’ alla sprovvista dopo il vantaggio della squadra ospite, che continua a difendersi sulle azioni offensive di Brunori&Co.

Al 34′ il Palermo recupera la sfera nella metà campo avversaria, Dall’Oglio la cede a Valente che a sua volta trova il taglio di Luperini in area di rigore avversaria; il numero 17 controlla il pallone e calcia in porta ma la sua preparazione al tiro è troppo lenta e la sua conclusione viene murata dalla difesa pugliese. Poco dopo si accascia a terra Bubas che non riesce a proseguire il match in campo, al suo posto subentra Bonavolontà. Gli ultimi minuti del primo tempo sono caratterizzati da tanti errori tecnici da parte dei siciliani in fase di impostazione. Il quarto uomo, al 45′, annuncia con il tabellone luminoso che i minuti di recupero saranno 2. Terminato l’extra time, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi (cap.), 16 Somma, 33 Perrotta, 6 Crivello; 11 Dall’Oglio, 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 10 Silipo, 15 Marconi, 19 Odjer, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Baldini.

F. ANDRIA: 12 Saracco, 3 Carullo, 10 Urso, 15 Monterisi, 19 Bubas (dal 41′ Bonavolontà), 21 Nunzella (cap.), 23 Riggio, 24 Gaeta, 28 Risolo, 90 Alcibiade, 11 Messina. A disposizione: 1 Vandelli, 22 Paparesta, 5 Legittimo, 8 Bolognese, 14 De Marino, 30 Bonavolontà, 31 Graziano, 36 Calamita, 45 Ortisi. Allenatore: Di Leo.

Arbitro: Monaldi (Macerata). Assistenti: Montagnani (Bolzano) – Festa (Avellino). IV Ufficiale: Arena (Torre del Greco).

MARCATORI: Messina (17′).

NOTE: Ammoniti: Riggio, Dall’Oglio, Urso, Nunzella, Brunori.