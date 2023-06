Palermo, Gardini e Rinaudo a Istanbul ospiti del City Group

Presenti per la finale di Champions l'amministratore delegato dei rosa Giovanni Gardini e il direttore sportivo Leandro Rinaudo

1' DI LETTURA

PALERMO – Anche il Palermo sarà ad Istanbul per supportare il Manchester City per la finale di Champions League. La delegazione rosanero composta dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e dal direttore sportivo Leandro Rinaudo è stata invitata dal City Group per assistere alla finalissima contro l’Inter per aggiudicarsi la coppa dalle grandi orecchie.

Serata che può diventare storica per il Citizenz, a caccia della loro prima Champions League che potrebbe chiudere il “treble” insieme alla Premier League e alla FA Cup già conquistate da Haaland e compagni. Nuovo segnale di forte vicinanza da parte del City Group nei confronti del Palermo, a conferma di un attenzione particolare nei confronti della “sorella” rosanero.