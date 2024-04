Palermo, finito il primo step di lavori: riapre il Giardino Inglese

Entro due mesi il completamento dell'intervento

VIA LIBERTÀ

PALERMO – Riaprirà mercoledì 24 aprile, come aveva scritto Live Sicilia, alle 10.30, una parte del Giardino Inglese di Palermo.

Sono giunte al termine parte delle opere previste per il restauro del giardino e finanziate dal Pnrr, che prevedono una spesa complessiva di due milioni di euro provenienti dal Pnrr.

Il cantiere era stato aperto nel febbraio del 2023 e si sarebbero dovuti ultimare, come si legge dal cartello presente all’esterno, entro il mese di marzo per questo si paventava l’ipotesi della perdita del finanziamento, ma su questo l’amministrazione non si è mai detta preoccupata.

L’assessore al verde, Pietro Alongi, ha spiegato a più riprese che il parco sarà totalmente fruibile entro dicembre del 2024 e che parte di questi mesi dell’anno serviranno per le attività di collaudo delle opere.

“Restituiremo alla città una parte del parco storico già dalla prossima settimana – ha affermato l’assessore Pietro Alongi -. Ma contiamo di definire la ristrutturazione dell’intera area verde entro un paio di mesi. I lavori proseguono sul lato di via Duca della Verdura”. L’accesso sarà consentito dall’ingresso di via Libertà.

La manutenzione riguarda, tra l’altro, la pavimentazione (è stato eliminato l’asfalto), le aiuole, l’impianto di illuminazione.

La consegna arriverà un giorno prima delle celebrazioni del 25 aprile, la giornata della Liberazione dal nazifascismo ricordata da una lapide dei caduti della Resistenza di Cefalonia e da un cippo in memoria del comandante partigiano Pompeo Colajanni, presenti all’interno del Giardino e luogo delle celebrazioni cittadine.