Il Giardino Inglese verso la riapertura: resta “l’incognita” delle giostre

I portoni di via Libertà saranno riaperti il 24 aprile

PALERMO – Il Giardino Inglese o meglio il Parco Piersanti Mattarella, si prepara alla riapertura per la parte prospiciente via Libertà. Una riapertura attesa da moltissimi palermitani che amano il parco, ritenuto uno dei più belli della città. La riapertura dei cancelli del giardino, interessato dai lavori del Pnrr dal febbraio 2023, è prevista per il 24 aprile, questo permetterà, come ogni anno, di svolgere la consueta celebrazione all’interno del giardino. Per quel giorno ci saranno anche delle porzioni di aiuole rimesse a nuove, infatti è già stata effettuata la semina e nei prossimi giorni si attende la crescita del verde.

I lavori all’interno del Giardino Inglese

I lavori all’interno del parco si sarebbero dovuti ultimare, come si legge dal cartello presente all’esterno, entro il mese di marzo e si paventava l’ipotesi della perdita del finanziamento, ma su questo l’amministrazione non si è mai detta preoccupata. L’assessore al verde, Pietro Alongi, ha spiegato a più riprese che il parco sarà totalmente fruibile entro dicembre del 2024 e che parte di questi mesi dell’anno serviranno per le attività di collaudo, perché le opere previste sono molteplici come, per esempio, l’installazione di nuova pavimentazione che sarà di materiale ecologico e drenante che consentirà di smaltire l’acqua piovana naturalmente, cioè senza utilizzo di sistemi di raccolta fognaria; saranno restaurate anche le opere scultoree presenti, ripulite e impermeabilizzate le vasche, ci sarà un nuovo impianto di illuminazione, di un sistema di videosorveglianza e di una rete WiFi.

Lagalla: “Grande attenzione al verde”

Il primo cittadino, Roberto Lagalla, tiene “sotto controllo” i cantieri della città per questo motivo nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo al Giardino Inglese “insieme all’assessore al Verde Alongi per vedere da vicino i primi risultati dei lavori. È stato anche importante constatare come l’andamento delle opere stia rispettando i tempi di un progetto come questo finanziato dal Pnrr. Restituire questa porzione del parco ai palermitani è un primo passo verso la riapertura dell’intera area prevista per i prossimi mesi e rappresenta, dopo la recente fine delle opere di Villa Trabia, la grande attenzione che l’amministrazione sta rivolgendo per recuperare e riqualificare le aree verdi della città”.

Le giostre

Una volta terminati i lavori all’interno del Giardino, sarà importante capire cosa ne sarà delle giostre, ad oggi al loro posto e attive, nonostante qualche mese fa la sentenza del Tar che predisponeva lo sgombero dopo la scadenza della convenzione nel dicembre del 2020. I giostrai, però, hanno presentato ricorso e si attende il parere decisivo. Intanto parte del Giardino si prepara a riaprire.