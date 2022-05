Palermo, firmata la convenzione per un centro commerciale a Roccella

Nell'accordo prevista anche la realizzazione di opere di urbanizzazione

PALERMO – Una convenzione per la realizzazione di un centro commerciale e di una grande struttura di vendita e di relative opere di urbanizzazione in località Roccella. È quanto è stato firmato oggi tra il Comune di Palermo e le società Multi Veste Italy e Leroy Merlin. L’accordo prevede che la Multi Veste Italy si impegni a realizzare sotto la sorveglianza del Comune una serie di interventi, per la complessiva riqualificazione dell’insediamento produttivo “Roccella”.

“Con la firma della convenzione si è conclusa un’importante fase finalizzata alla concretizzazione di opere edilizie, verde e illuminazione che produrrà effetti positivi non soltanto per l’area di Brancaccio, ma anche per la città”, ha dichiarato l’assessora Cettina Martorana. “E’ una convenzione che rappresenta un importante passo nel cammino di sviluppo della città e in particolar modo dell’area industriale di Brancaccio. Una convenzione che prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione tese a migliorare la vivibilità del quartiere”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando.