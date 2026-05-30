Palermo, firmato il contratto di appalto per il polo scolastico di Brancaccio

I lavori dureranno 540 giorni

PALERMO – La Città Metropolitana di Palermo ha firmato il contratto di appalto per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Brancaccio. L’impresa Edilizia R&p srl – fa sapere il Comune – si è aggiudicata la gara con un ribasso del 23,15% sull’importo posto a base d’asta, per un valore complessivo dell’appalto pari a 15,7 milioni di euro.

L’intervento riguarda la riqualificazione dell’ex sede compartimentale delle Poste di via Cirincione, che sarà trasformata in un moderno complesso scolastico polivalente destinato agli istituti superiori del territorio.

Dove sorgerà il nuovo polo scolastico

Il nuovo polo scolastico sorgerà su un’area di circa 14 mila metri quadrati e prevede la demolizione delle strutture esistenti e la realizzazione di quattro nuovi edifici, un auditorium, un’agorà esterna coperta, aree sportive attrezzate, parcheggi e spazi dedicati alla socialità e alla convivialità. La progettazione esecutiva dovrà essere consegnata entro 45 giorni dalla firma del contratto. Successivamente, dopo le necessarie verifiche e autorizzazioni, partiranno i lavori, con una durata prevista di 540 giorni.

Lagalla: “Risultato importante”

“La firma del contratto rappresenta un risultato importante e concreto per Brancaccio e per tutta Palermo – ha affermato il sindaco Roberto Lagalla -. Questo polo scolastico non sarà soltanto una nuova infrastruttura educativa, ma un presidio di crescita sociale, legalità e opportunità per i giovani del quartiere. La Città Metropolitana sta facendo ogni sforzo possibile per accelerare i tempi e restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e capace di generare futuro attraverso la formazione e l’inclusione”.