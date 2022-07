Palermo, Floriano: “Bello tornare in B dopo tanti anni”

Le dichiarazioni del giocatore rosanero dalla conferenza stampa del "Renzo Barbera"

PALERMO – Parla Roberto Floriano. Il giocatore rosanero è intervenuto in conferenza stampa, dallo stadio “Renzo Barbera”, per parlare della promozione ottenuta la scorsa stagione e del suo finale in crescendo che ha portato la società a rinnovargli il contratto anche in Serie B.

“Quello che abbiamo creato insieme l’anno scorso stato qualcosa di unico, una magia. Il finale di stagione – ha affermato Floriano – mi ha aiutato perché abbiamo fatto bene, è una sorta di favola perché tornare in B dopo tanti anni è bello. Era il mio obiettivo e siamo riusciti a raggiungerlo”.

Spazio, nelle dichiarazioni del giocatore rosanero, anche sul capitolo rinnovo e sul prossimo campionato di Serie B: “Ho avuto un po’ di ansia all’inizio ma la mia priorità è sempre stata Palermo. Sapevo che la società mi voleva e per fortuna è andata bene. Quest’anno la B è molto bella, speriamo di godercela e di giocarla al massimo per ottenere grandi risultati. Ci sono piazze importanti, sarà un bellissimo torneo”.

“La voglia di dimostrare è tanta – ha dichiarato Floriano – è un obiettivo mio personale far vedere che in B posso starci alla grande. Sono arrivato a 36 anni e me la godo. Serie A? Se lo dice il mister dobbiamo crederci per forza, vogliamo dare il massimo come gruppo. E’ il nostro capo e lo seguiamo al massimo, se il gruppo è forte si può credere a cose bellissime”.