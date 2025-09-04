Palermo, follia in corso Calatafimi: arrestata una coppia di fidanzati

Un litigio tra un uomo e una donna si è trasformata in un'aggressione ai militari

PALERMO – Arrestata una coppia di fidanzati in corso Calatafimi, a Palermo. I due, devono rispondere di resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti dei carabinieri che erano intervenuti per sedare un litigio della coppia poco distanti dalla caserma del Nucleo radiomobile del capoluogo.

I militari poco prima di intraprendere il servizio, sono stati attirati dalle grida provenienti dall’esterno della caserma dove, una coppia di fidanzati, tra urla e spintoni era intenta a litigare. Sono intervenuti per riportare la calma tra i due innamorati ma, il gesto, non è stato apprezzato dalla coppia che prima ha offeso verbalmente i militari e poi è passata alle vie di fatto con calci, pugni e morsi all’indirizzo dei carabinieri.

Fortunatamente, grazie anche all’arrivo di una volante della polizia del commissariato Porta Nuova, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo. La donna, in forte stato di agitazione dovuto verosimilmente all’assunzione di droga, ha opposto molta più resistenza e per lei, una volta bloccata, sono state necessarie le cure del 118 per riportarla alla calma. Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti.