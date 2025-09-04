 Palermo, follia in corso Calatafimi: arrestata una coppia di fidanzati
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Palermo, follia in corso Calatafimi: arrestata una coppia di fidanzati

Un litigio tra un uomo e una donna si è trasformata in un'aggressione ai militari
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Arrestata una coppia di fidanzati in corso Calatafimi, a Palermo. I due, devono rispondere di resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti dei carabinieri che erano intervenuti per sedare un litigio della coppia poco distanti dalla caserma del Nucleo radiomobile del capoluogo.

I militari poco prima di intraprendere il servizio, sono stati attirati dalle grida provenienti dall’esterno della caserma dove, una coppia di fidanzati, tra urla e spintoni era intenta a litigare. Sono intervenuti per riportare la calma tra i due innamorati ma, il gesto, non è stato apprezzato dalla coppia che prima ha offeso verbalmente i militari e poi è passata alle vie di fatto con calci, pugni e morsi all’indirizzo dei carabinieri.

Fortunatamente, grazie anche all’arrivo di una volante della polizia del commissariato Porta Nuova, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo. La donna, in forte stato di agitazione dovuto verosimilmente all’assunzione di droga, ha opposto molta più resistenza e per lei, una volta bloccata, sono state necessarie le cure del 118 per riportarla alla calma. Il Gip del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI