Palermo, Forza Italia sceglie i nomi per il rimpasto: Alongi e Pennino

Gli azzurri rompono gli indugi e recuperano la titolare alle Attività sociali

PALERMO – Un uomo e una donna. Forza Italia scioglie le riserve e trova l’accordo sui nomi da dare al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per il rimpasto di giunta: si tratta di Pietro Alongi e, novità del giorno, di Rosi Pennino che verrebbe così confermata nell’incarico. Indicata nel 2022 in quota Gianfranco Micciché insieme ad Andrea Mineo, la Pennino è stata data in uscita negli ultimi mesi proprio per la vicinanza con l’ex coordinatore degli azzurri.

Le cose però sarebbero cambiate nelle ultime ore. Lagalla avrebbe apprezzato in questi mesi il lavoro della titolare alle Attività sociali e non vorrebbe privarsene: da qui la richiesta a Fi di non cambiarla. Gli azzurri hanno due caselle a disposizione: quella attualmente occupata da Mineo, nel frattempo traghettato tra i meloniani, andrebbe all’ex deputato Pietro Alongi in quota Renato Schifani. La seconda tocca invece al big del consenso Edy Tamajo che in giunta ha già il padre Aristide, con delega alla Scuola: scartata l’ipotesi di indicare un secondo uomo, anche per l’esigenza di mantenere le quote rosa in giunta, la scelta è ricaduta sulla Pennino che si sarebbe avvicinata all’assessore regionale.

I contatti fra le parti sono in corso e nelle prossime ore dovrebbe tenersi un incontro vero e proprio, il secondo dopo quello con la Lega di lunedì scorso. Un giro di consultazioni che ora prevede la nuova Dc di Totò Cuffaro e soprattutto Fratelli d’Italia.

La nota del partito

“Nel corso di un incontro avuto oggi con il Sindaco Roberto Lagalla – si legge in una nota del partito – una delegazione di Forza Italia ha ribadito che il partito non intende entrare nel merito delle scelte che afferiscono alla competenza esclusiva del primo cittadino circa la composizione complessiva della Giunta, ed ha quindi comunicato la volontà di procedere alla naturale sostituzione di un assessore precedentemente indicato dal partito all’inizio della consiliatura, e che ha ora aderito ad un’altra forza politica. La delegazione ha identificato in Piero Alongi, già deputato all’Ars ed Assessore provinciale, il nuovo rappresentante di Forza Italia all’interno dell’Amministrazione cittadina”.

“Abbiamo fatto presente – ha detto il Coordinatore regionale azzurro Marcello Caruso – che, così come nella tradizione di Forza Italia che non ha mai fatto prevalere logiche correntizie, ispirata da sempre alla politica del buon Governo e animata da un grande senso di responsabilità, si vuole unicamente un riequilibrio della rappresentanza del partito nella Giunta. Si è ribadito l’apprezzamento e la fiducia nei confronti degli assessori Pennino e Tamajo che alla luce del buon lavoro svolto, nelle aree di loro competenza, hanno apportato un positivo contributo all’attività svolta dall’Amministrazione comunale.

Alla luce di tutto ciò siamo convinti – ribadisce Caruso – che il Sindaco debba, senza indugio, dare seguito a quanto rappresentato, così da ripristinare il giusto riconoscimento agli elettori di Forza Italia che, rendendolo il partito più votato alle amministrative del 2022, hanno contribuito alla vittoria del centrodestra e del sindaco.”