Palermo, forzano le porte dell’autobus e si scagliano contro l’autista

PALERMO – Alcuni ragazzini hanno circondato, aggredito e anche sputato in faccia all’autista dell’autobus dell’Amat che stava rientrando in rimessa a Palermo.
Il gruppetto ha forzato le porte di ingresso pretendendo di essere portati al capolinea. L’autista si è rifiutato ed è iniziata l’aggressione al conducente della linea 212 che collega via Oreto a Croceverde Giardini.
Una volta scesi i ragazzini hanno forzato il portellone posteriore e hanno staccato alcuni fili elettrici per non far partire il bus.
Per il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta, si tratta di “inammissibile violenza”. L’azienda ha presentato denuncia.