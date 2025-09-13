Palermo, forzano le porte dell’autobus e si scagliano contro l’autista

Il mezzo stava facendo rientro in rimessa. L'azienda ha presentato denuncia

PALERMO – Alcuni ragazzini hanno circondato, aggredito e anche sputato in faccia all’autista dell’autobus dell’Amat che stava rientrando in rimessa a Palermo.

Il gruppetto ha forzato le porte di ingresso pretendendo di essere portati al capolinea. L’autista si è rifiutato ed è iniziata l’aggressione al conducente della linea 212 che collega via Oreto a Croceverde Giardini.

Una volta scesi i ragazzini hanno forzato il portellone posteriore e hanno staccato alcuni fili elettrici per non far partire il bus.

Per il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta, si tratta di “inammissibile violenza”. L’azienda ha presentato denuncia.