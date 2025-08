Forzano dei posti di blocco: 4 arresti, uno è fuggito

Sono stati fermati dopo un inseguimento iniziato a Trapani e terminato a Monreale

MONREALE (PALERMO) – I carabinieri di Trapani hanno intercettato una autovettura con a bordo 5 uomini che ha forzato un posto di controllo. Ne è nato un inseguimento che si è concluso a Monreale.

Durante il tragitto l’autovettura ha forzato diversi posti di controllo. Giunti a Monreale gli occupati sono scesi dalla macchina per tentare una fuga, 4 uomini sono stati fermati ed uno è ricercato anche tramite l’assiolo dell’elicottero.

I quattro, al momento, sono fermati per resistenza a pubblico ufficiale. Accertamenti in corso per capire la dinamica dei fatti.