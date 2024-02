Palermo, Forzinetti: “Concerto in Fiera, rispettate le regole”

L'assessore: "Evento svolto secondo le indicazioni della Questura"

PALERMO – “Il concerto “Urbex”, che si è svolto sabato scorso nel padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo, rappresenta un modello e un sano esempio di evento della movida svolto in sicurezza e nel rispetto delle regole, seguendo le prescrizioni della Questura, nonché quanto stabilito dal recente regolamento approvato in Consiglio comunale. Un concerto al quale hanno partecipato 1.400 persone, entrate solo con ingresso nominativo e ticket online, supportato da un congruo numero di addetti alla sicurezza e sistema di videosorveglianza. Il concerto di sabato è stato anche un esperimento che ci suggerisce come la Fiera del Mediterraneo possa rappresentare un’alternativa valida nel quadro della movida in città per questo genere di eventi”. Lo dichiara l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.