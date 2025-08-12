Palermo, Bardi: “Per me è un privilegio essere qui. Sono pronto”

Il portiere: "Il nostro obiettivo è pensare al gruppo, non al singolo"

Francesco Bardi si presenta. Il nuovo portiere del Palermo è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per dire la sua sulla nuova avventura in rosanero. Con ogni probabilità il classe ‘92 scenderà subito in campo contro la Cremonese, complice l’infortunio di Gomis delle ultime ore.

“Amichevole col City? Per me è un privilegio essere qui a Palermo. Poco da dire sull’accoglienza al Barbera, abbiamo capito l’importanza che ha il Palermo calcio in questa città. Questa responsabilità dobbiamo sentirla e trasformarla in una carica e in un onore che dobbiamo portare in campo”.

“Sono arrivato qua da pochi giorni. Ho trovato un gruppo sano e forte, mi sono messo a completa disposizione del mister e della società – ha aggiunto l’estremo difensore -. Tutto però passa dagli allenamenti e dal lavoro nel quotidiano”.

“La voglia di essere protagonista è la voglia della squadra, che è la cosa più importante. Sono a disposizione e mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo. Il nostro obiettivo deve essere pensare al gruppo e non al singolo. Dobbiamo creare una identità forte”, ha detto Bardi sul suo utilizzo già dalla prossima gara contro la Cremonese in Coppa Italia.

“È stata una trattativa importante che che è durata un po’, ringrazio il ds Osti per questo. L’ambizione di una società importante per me è fondamentale quindi è stata una scelta facile. Ripagherò tutto in campo. Inzaghi l’ho conosciuto, è esigente verso la squadra e mi trova pienamente d’accordo con lui. Le partite si vincono attraverso gli atteggiamenti”.

Il portiere è arrivato in rosanero da svincolato: “Durante il periodo di pausa mi sono sempre allenato, sono un sono un professionista e tengo al mio corpo e al mio lavoro. C’è sempre un minimo di adattamento, vengo da diverse presenze nella mia carriera. Sono sicuro di potermi impegnare al massimo per cercare di alzare il livello della squadra”.

“Negli anni la Serie B ci ha insegnato che ogni risultato è imprevedibile. Dobbiamo pensare partita dopo partita per questo, è un campionato molto equilibrato e non dobbiamo dare niente per scontato. Dobbiamo lottare su ogni pallone e questo deve essere il nostro spirito”, ha concluso Bardi.